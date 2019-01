Ämtertausch nach 21 Jahren – Wiesdorf übernimmt von Springmeier bei SG Telgte

Seit 1998 ist Siegfried Springmeier Fußball-Jugendobmann bei der SG Telgte . Auf der Generalversammlung am 15. März ist nun ein Ämtertausch mit seinem bisherigen Stellvertreter Ralf Wiesdorf geplant. „Ich bin stolz darauf, dass dieser Wechsel ohne Gerumpel über die Bühne geht. Es ist gar nicht so einfach einen Nachfolger zu finden, der gewollt wird und fähig ist“, sagt der 65-Jährige. „Wir haben verschiedene Aufgaben und werden in ähnlicher Tandemfunktion wie bislang weiter zusammenarbeiten.“

Ende des letzten Jahrhundert hatte der damalige Jugendobmann Herbert Schäfer ihn in ähnlicher Art und Weise als seine rechte Hand anderthalb Jahre auf die Führungsposition im Nachwuchsbereich vorbereitet. „Damals hatten wir etwa 30 Trainer und Betreuer, heute sind es etwa 60. Ich bin den Job mit Begeisterung angegangen und musste erst mal aus dem Schatten von Herbert Schäfer treten. Dazu habe ich Gutes beibehalten und Kritikfähiges geändert“, so Springmeier. „Damals stand in der E-Jugend der Wechsel vom Groß- auf das Kleinfeld an. Und das Freizeitverhalten der Jugendlichen hat sich geändert.“

Über die Jahre hatte er die Unterstützung von mehreren Stellvertretern, insbesondere von Ralf Terwesten und Frank Leifeld. Inzwischen ist daraus ein gut funktionierendes Team an der Spitze der SG-Nachwuchsfußballer geworden. „Die Kleinfeldkoordinatoren haben dabei stets als Wellenbrecher fungiert. Was ich immer gerne gemacht habe, war die Trainer-Akquise. Bei mir herrscht ein großer Zufriedenheitsfaktor vor.“

Zahlreiche Neuerungen gehen auf Springmeiers Ideenreichtum zurück. So zum Beispiel die Hallen Masters für U 11-Mannschaften und der Sparkassen Fußball-Cup für Mädchen. Und auch daran, dass die erste Damenmannschaft seinerzeit in Telgte wieder ins Leben gerufen wurde, hatte er seinen Anteil. Beim Kleine-Helden-Turnier zeichnete er vom ersten Moment an für die sportliche Leitung verantwortlich. Zudem ist er seit 23 Jahren in der Kreisjugend-Spruchkammer aktiv.

Besonders emotional waren für ihn die stehenden Ovationen, als er nach seiner Krankheit erstmals wieder am Neujahrsempfang teilnahm. Und dass mit Sophia Kleinherne und Charlotte Blümel zwei aktuelle Jugend-Nationalspielerinnen ihre ersten fußballerischen Schritte bei der SG Telgte gegangen sind, erfüllt Springmeier ebenfalls mit Stolz.

Seit 2018 ist er Rentner, arbeitet aber weiterhin als Berufskraftfahrer in Teilzeit. Außerdem gehört er zum Orga-Team, das die 100-Jahr-Feier der SG vorbereitet. Dabei kümmert sich Springmeier federführend um das Family-Wochenende, das am 6. und 7. Juli im Pappelwald stattfinden wird.

Sein besonderes Augenmerk galt in den vergangenen sieben Jahren dem Mädchenfußball. Da darf es der langjährige Jugendobmann als schöne Belohnung empfinden, dass die Endrunde der Kreisauswahlmannschaften für U 13-Juniorinnen am 30. Juni (Sonntag) ins Telgter Takko-Stadion vergeben worden ist.