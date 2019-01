Talente des BSV Ostbevern wollen sich für die Finals qualifizieren

Dass sich neun Nachwuchsakteure aus der Kegelsportabteilung des BSV Ostbevern für die Teilnahme an den Westfälischen Meisterschaften qualifiziert haben, beruht auf einer intensiven Förderung der Jugendlichen und macht auch deutlich, dass die Blau-Weißen in der Breite gut aufgestellt sind. Dies ist Trainer Johannes Hornig sehr wichtig, um in der U 14 (B-Jugend) und U 18 (A-Jugend) erfolgreich zu sein.

In den vergangenen Jahren ist dies dem BSV im Nachwuchsbereich bei den Titelkämpfen auf westfälischer, westdeutscher und nationaler Ebene gelungen. Dieser Weg soll nun bei den Westfälischen Meisterschaften fortgesetzt werden, die der Westdeutsche Kegelverband den Blau-Weißen übertragen hat. „Eine hohe Ehre, der wir natürlich gerne nachkommen“, sagt Hornig.

Seine Schützlinge und er fiebern den Titelkämpfen, die am 2. und 3. sowie 9. und 16. Februar auf den Bahnen im Kegel- und Bowlingcenter „Eastside“ ausgetragen werden, entgegen.

Auf eigenen Bahnen dabei zu sein, dürfte alle Aktiven aus Ostbevern besonders motivieren. „Es ist organisatorisch alles vorbereitet, und im sportlichen Bereich haben wir auch alles dafür getan, damit unsere Nachwuchskegler gut vorbereitet in ihre Disziplinen gehen können, für die sie sich über die Ranking-Turniere qualifiziert haben. Ich bin zuversichtlich, dass die Mädchen und Jungen einiges in die richtige Richtung bewegen können“, so der Coach.

Rund 90 junge Keglerinnen und Kegler aus zahlreichen Vereinen, darunter aus Neheim, dem Ruhrgebiet bis hin zu Klafeld-Geisweid geben sich ein Stelldichein bei den Wettkämpfen auf westfälischer Ebene. Hornig: „Es ist einiges los. Die Hütte ist voll, wenn man daran denkt, dass sich zu den Aktiven sowie Trainern und Betreuern sicherlich noch zahlreiche Eltern hinzugesellen, die ihren Schützlingen über die Schulter schauen wollen.“

Los geht es am 2. Februar (Samstag) um 9.30 Uhr mit dem Vorlauf beim Einzelwettbewerb der männlichen U 18, in dem der BSV mit Janek Hornig, Tim Höppener- Loevenich und Kilian Laukötter mit drei Teilnehmern unter 16 Startern vertreten ist. Marlon Cord, der sich ebenfalls die Fahrkarte gesichert hat, muss aufgrund einer Fußoperation passen.

Im Paarkampf U 18 ist der BSV durch Janek Hornig/Tim Höppener-Loevenich vertreten. Im U 14-Einzel gehen bei den Jungen Kilian Keuper, Ayen Buddendiek und Niklas Verenkotte auf die Bahn, bei den Mädchen sind dies Hannah Schräder und Nina Hornig.

Im Mixed U14 sind Niklas Verenkotte/Hannah Schräder sowie Ayen Buddendiek/Nina Hornig am Start. Im Paarkampf nehmen Ayen Buddendiek/Niklas Verenkotte sowie Hannah Schräder/Nina Hornig teil. All diese Vorläufe füllen den ersten Teil der westfälischen Meisterschaften aus.

Am 9. und 16. Februar folgen dann die Endläufe in den Einzelwettbewerben der weiblichen U 18 sowie der weiblichen und männlichen U 14, außerdem die Mannschaftswettbewerbe mit Beteiligung der BSV-Aktiven.

Für die jungen Aktiven aus Ostbevern gibt es noch einen besonderen Anreiz, sich durch ein erfolgreiches Abschneiden die Fahrkarte für die Westdeutschen Meisterschaften im April und Mai zu sichern. Denn auch diese Titelkämpfe werden von der Kegelsportabteilung des BSV ausgerichtet.