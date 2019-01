Als würdiger Vertreter des älteren Jahrgangs erwies sich die D2-Jugend der SG Telgte bei der inoffiziellen Hallenkreismeisterschaft in Albersloh. Im Feld der 16 Teilnehmer waren mit dem Bezirksligisten Warendorfer SU und dem späteren verdienten Sieger aus Ostbevern nur zwei Mannschaften spielstärker als die Emsstädter. Der körperlichen Überlegenheit der Gegner wurde in den meisten Fällen eine bessere Technik und Spielwitz entgegengehalten. In der Vorrunde setzte sich das Team von Reiner Steven und Linus Otte mit Siegen gegen Westfalia Vorhelm (4:3) und GW Albersloh II (4:0) bei einer 2:8-Niederlage gegen Ostbevern als Gruppenzweiter hinter dem BSV durch und erreichte die Endrunde. Dort unterlagen die jungen Emsstädter dem SC Füchtorf nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft in der letzten Sekunde unglücklich mit 2:3. BW Beelen wurde anschließend mit 3:0 aus dem Turnier gekickt.

Im abschließenden Zwischenrundenspiel waren die Telgter Youngster dem Bezirksligisten aus Warendorf beim 0:12 nicht nur körperlich, sondern auch spielerisch deutlich unterlegen. Somit schlossen die Telgter D2-Spieler auf Rang sechs der Hallentitelkämpfe ab. Kapitän und Kreisauswahlspieler Oskar Otte wurde nach dem Finale als bester Feldspieler des Turniers ausgezeichnet. 50 Prozent aller Mannschaften stimmten für den jungen Emsstädter.