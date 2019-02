Es wird spät am Samstagabend für die Handballer des TV Friesen Telgte. Ihr Landesliga-Spiel beginnt erst um Viertel vor acht, und dann müssen sie noch von Vreden nach Hause juckeln. Es wäre eine Überraschung, wenn sie auf der Rückfahrt nicht über einen Sieg fachsimpeln würden. Der Tabellensechste gastiert nämlich beim Drittletzten.

Das Hinspiel gegen den Aufsteiger haben die Friesen mit 34:28 gewonnen. „Das war aber lange offen, wir haben es erst in der Schlussphase für uns entschieden“, erinnert sich Trainer Christian Meermeier. Über den TV Vreden sagt er: „Eine Mannschaft mit großer Laufbereitschaft.“ Sein Team dürfe sich nicht so viele Fehler im Angriff erlauben wie zuletzt bei der unglücklichen 28:29-Niederlage gegen Tabellennachbar TV Verl . „Wir müssen aggressiver anlaufen und den Ball schneller spielen“, fordert Meermeier. Gewöhnungsbedürftig ist das Ambiente in der Vredener Rundsporthalle.

Rückraumspieler Marvin Sand kann eventuell aus beruflichen Gründen nicht mitfahren. Der dritte Torhüter Nick Bestvater war in dieser Woche krank. Am Freitag war sein Einsatz noch offen. Weiterhin fehlen die verletzten Kreisläufer Martin Kleikamp und Max Krause. Dafür hilft Max Kuschmann aus der Zweiten aus. Vielleicht rückt Niklas Erpenbeck in den Kader, der wegen seines Studiums seit Wochen gar nicht trainieren kann.