Ostbevern -

Sechs Duelle haben die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern inzwischen in der 3. Liga gegen den TV Eiche Horn Bremen bestritten. Lediglich im ersten Vergleich unterlagen sie 2016 glatt mit 0:3, es folgten fünf Fünf-Satz-Krimis – allesamt mit Happy End für die Blau-Weißen. So auch am Sonntag.