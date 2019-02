„Für mich war das mal wieder ein sehr anstrengendes Spiel“, fasste Friesen-Coach Christian Meermeier seine Eindrücke vom Gastspiel in Vreden zusammen. Zwar gewannen die Handballer aus der Emsstadt beim Drittletzten der Landesliga mit 28:26 (13:14), mussten dabei aber mehrere Rückstände und eine sehr spannende Schlussphase überstehen.

„Unser Problem war, dass wir im Angriff nicht genug Druck auf die gegnerische Deckung gemacht haben. Das haben wir zwar intensiv trainiert, aber nicht richtig komplett auf die Platte bekommen. Wir hatten vorne nicht die nötige Durchschlagskraft und Spielintelligenz.“

In der Anfangsphase funktionierte zudem die Telgter 5:1-Deckung nicht, sodass bald auf ein 6:0-Deckungssystem umgestellt wurde. 5:3 (10.) und 9:5 (15.) lagen die Hausherren aus dem Westmünsterland vorne, ehe die Friesen ihrerseits mit 12:11 (26.) in Führung gingen. Über 20:20 (49.) lagen die Gäste beim 22:24 (57.) vier Minuten vor dem Spielende wieder mit zwei Treffern im Hintertreffen, als Meermeier eine Auszeit nahm.

In der verbleibenden Zeit agierten die Friesen dann extrem konsequent in der Deckung und stibitzten dem Gegner mehrere Bälle. Torerfolge von Jan Philip Kortenbrede (3), Jonas Langenberg, Jan Lehmkuhl und ein abschließender Weitwurf von Philipp Dichtler ins leere Vredener Gehäuse sorgten für die Wende zum 28:26 und ausgelassenen Jubel auf Seiten der Emsstädter. „Die beiden Punkte haben der Mannschaft gut getan“, so Christian Meermeier.

Friesen: Materna (1. bis 25.), Tenholt (25. bis 60.) – Dichtler (10/3), Kortenbrede (7), Lehmkuhl (3), Petzold (2), Langenberg (2/1), Müller (1), Kuschmann (1), Erpenbeck (1), Luft (1), Flothkötter, Kukuk, Heming.