Mit dem 26:23-Sieg gegen Verfolger HSG Gremmendorf/Angelmodde hat die zweite Handball-Mannschaft des TV Friesen Telgte den Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisliga auf drei Punkte ausgebaut. WN-Redakteur Ralf Aumüller hat mit Friesen-Trainer Sebastian Seitz über die komfortable Situation gesprochen.

Wie ordnen Sie den Sieg im Spitzenspiel ein? War das schon eine Vorentscheidung für die Meisterschaft?

Seitz: Von einer Vorentscheidung kann man überhaupt nicht sprechen. Die führenden Mannschaften der Liga können sich immer gegenseitig schlagen. Wir müssen noch gegen Adler Münster und Kattenvenne II spielen. Ein Vorteil ist, dass es zwei Heimspiele sind. Der Sieg jetzt war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber noch keine Vorentscheidung.

In einer schwierigen Phase in der Hinrunde haben Sie gesagt: „Ich habe das Gefühl, dass einige Spieler die Nase zu hoch in den Wind halten.“ War das ein Weckruf?

Seitz: Es war ein reinigendes Gewitter. Einige Spieler wussten es schon vorher, andere haben durch dieses Zitat in den WN verstanden, was Sache ist. Seitdem sind wir richtig gut unterwegs. Wir haben eine sehr hohe Trainingsbeteiligung und im Training eine sehr hohe Intensität.

Gibt es genügend Rückhalt in der Abteilung? Ist der Aufstieg in die Bezirksliga gewünscht?

Seitz: Ja, ich denke schon. Wir haben uns bislang noch gar nicht so intensiv darüber unterhalten. Der Verein würde einen Aufstieg sicher gerne sehen. Das wäre auch für die erste Mannschaft eine gute Sache, weil der Klassenunterschied dann nicht mehr so groß wäre.