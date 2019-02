Beide Partien beginnen am Sonntag um 12 Uhr in der Tennishalle Ostbevern. Die Herren 40 erwarten in einem Finale um Platz zwei GW Westerholt. Die Teams haben jeweils 6:2 Punkte und 18:6 Spiele. „Westerholt hat eine sehr gute Truppe, aber ich sehe uns nicht als Außenseiter. Es wird eng, ein Spiel auf Augenhöhe“, erklärt GW-Mannschaftsführer Rüdiger Kexel .

Er fehlt aus privaten Gründen. Hinter Marcus Kröger und Niko Thieme an den ersten beiden Positionen schlagen voraussichtlich Markus Twickler und Miguel Lück auf.

Mit weißer Weste steht Tennis Kamen an der Tabellenspitze, darf aber noch nicht feiern. Die Ersten der drei Verbandsliga-Gruppen und der beste Zweite ermitteln im März zwei Aufsteiger. „Wir wären gerne dabei“, betont Kexel. Mit ihrem Punkt- und Satzverhältnis haben sowohl Telgte als auch Westerholt beste Chancen.

Die Damen 40 treffen auf den THC Münster II. Die Gäste sind als Tabellenvorletzter bereits abgestiegen. „Wir kennen die Mannschaft und haben bisher immer gewonnen. Deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich, dass die Punkte nach Telgte gehen und wir die Saison mit einem hervorragenden zweiten Platz abschließen werden“, sagt GW-Teamchefin Karin Meier. Die Telgterinnen können Südpark Bochum noch überholen. Der Tabellenführer spielt aber gegen den Letzten.

Meier fehlt. Die Grün-Weißen treten mit Ingeborg Vornhusen, Petra Herweg, Astrid Brand und Melanie Westhues plus Conny Meyer im Doppel an.