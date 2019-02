Rudi Assauer hatte in Telgte keine Lust, nach Hause zu fahren

Als der FC Schalke 04 vor knapp 20 Jahren zu einem Freundschaftsspiel bei der SG Telgte antrat, war Rudi Assauer schon lange vor dem Anpfiff und noch lange danach im Stadion an der B 51. Der damalige Manager des Fußball-Bundesligisten gab sich so, wie er jetzt nach seinem Tod in den Nachrufen gewürdigt wird: kumpelhaft und völlig ohne Berührungsängste. „Wir bei der SG sind tief betroffen über den Tod Assauers, auch weil wir eine ganz besondere Begegnung mit ihm hatten“, erklärt der Vereinsvorsitzende Ulrich Winckler .

Seit 1994 bietet die Sport-Gemeinschaft in jedem Sommer im Takko-Stadion, das seinerzeit noch Jugendstadion hieß, ein Topspiel an. In den ersten Jahren kickten die prominenten Gäste-Teams noch gegen die SG. 3200 Fans sahen Mitte Juli 1999 den Schalker 8:0-Sieg gegen Telgte. Die Gelsenkirchener hatten eine Startelf um Olaf Thon und Marc Wilmots aufgeboten, die einige Wochen später in nahezu identischer Besetzung das erste Bundesliga-Match bestritt. Mit dabei war auch der Neuzugang Ebbe Sand, später ein Idol der Knappen.

„Sein Auftreten war außergewöhnlich." SG-Vorsitzender Ulrich Winckler

Und am Rand stand Rudi Assauer. „Sein Auftreten war wirklich außergewöhnlich, er war volksnah und sehr zugänglich“, erinnert sich Winckler. Der Schalke-Manager sei schon weit vor Spielbeginn in den Klatenbergen eingetroffen, stand für Gespräche und Fotos zur Verfügung. Und das nicht nur mit den SG-Offiziellen, sondern mit allen Fans.

Bewegender Moment

Die Schalker hatten an diesem Abend eine kleine Ehrung organisiert, die allen Anwesenden ans Herz ging. „Assauer überreichte in unserem Ehrengastbereich einer älteren Frau, über 80, aus Recklinghausen ein Geschenk. Sie firmierte zu dieser Zeit als ältester weiblicher Fan des S04“, berichtet Winckler. „Die Dame war überglücklich, das war für alle Beteiligten ein sehr bewegender Moment.“

Ulrich Winckler Foto: Aumüller

Weniger rührselig, aber herzlich war der Small-Talk mit Assauer nach dem Abpfiff. „Er war äußerst kommunikativ, wir haben so manches Bierchen zusammen getrunken“, erzählt der SG-Chef. „Er hat gar kein Ende gefunden, bis fast zwei Stunden nach dem Spiel war er noch da mit seinen Begleitern. Das war toll.“ In den jetzt 25 Jahren, in denen die Telgter diese Topspiele ausrichten, habe er das nur noch einmal erlebt: im vergangenen Jahr beim Match des SC Preußen Münster gegen den SC Verl. „Auch Malte Metzelder, Bernd Niewöhner und die anderen Preußen waren noch rund zwei Stunden bei uns“, so Winckler.

„Als BVB-Fan habe ich mit ihm natürlich über 1966 gesprochen." Ulrich Winckler

Ihm ist der Assauer-Besuch 1999 auch aus einem anderen Grund in Erinnerung geblieben. „Als bekennender BVB-Fan habe ich mit ihm natürlich über 1966 gesprochen“, sagt Winckler. Assauer gehörte zu der Dortmunder Mannschaft, die im Pokalsieger-Finale gegen den FC Liverpool den ersten Europacup einer deutschen Mannschaft gewann. „Die Rivalität zwischen Schalke und Dortmund war für Assauer kein Problem. Er war ein Brückenbauer“, sagt Ulrich Winckler, heute noch spürbar begeistert von jenem Sommerabend vor 20 Jahren. „Assauer suchte den Kontakt zu den Leuten in Telgte. Er hatte Spaß daran.“