Fehlende Präsenz in den Zweikämpfen und wenige zwingende Aktionen nach vorne waren die Gründe für die 1:4 (0:2)-Niederlage des SV Ems Westbevern im Testspiel beim SV Rinkerode. Trainer Andrea Balderi musste am Donnerstagabend in dem Duell der A-Kreisligisten mit einem kleinen Kader auskommen.

Seine Mannschaft kassierte in der zwölften und 36. Minute die beiden Gegentreffer vor der Pause. Ems hatte durch Adrian König und Christian Nosthoff in der ersten Halbzeit zwei gute Möglichkeiten. Trotz des dritten Gegentreffers in der 68. Minute steckten die Westbeverner nicht auf und wurden noch mit dem Ehrentreffer belohnt. Eine Kombination über König führte zu Maurice Sandmann, der den Querpass in der 80. Minute sicher zum 1:3 verwandelte. Hendrik Schlunz traf nur die Latte, König scheiterte am Rinkeroder Torhüter. Der SVR erhöhte noch auf 4:1 (82.).

Am heutigen Samstag (Anstoß um 14 Uhr) testet der SV Ems bei der zweiten Mannschaft des TuS Altenberge. Die Gastgeber haben die Hinrunde in der Kreisliga A2 auf dem dritten Platz beendet.