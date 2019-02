Bundesliga-Spiel mit dem TTC Jülich in Telgte

Die SG Telgte feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Neben den Veranstaltungen des Gesamtvereins wie der großen Gala im Bürgerhaus und dem Familienfest auf der Planwiese (WN berichteten) beteiligt sich auch die Tischtennis-Abteilung mit diversen Aktionen am Jubiläum.

Als großen Höhepunkt kann Abteilungsleiter Christian Stöckl die Zusage für ein Spiel der Bundesliga in Telgte vermelden. „Der Traditionsverein TTC indeland Jülich wird in der zweiten Jahreshälfte ein reguläres Punktspiel bei uns austragen. Wir dürfen uns auf Tischtennis der Extraklasse freuen“, sagt Stöckl über das besondere Event. Der genaue Termin und der Jülicher Gegner werden im Juni mit der Veröffentlichung des Bundesliga-Spielplans bekanntgegeben.

Schnuppertage

Am morgigen Sonntag veranstaltet die SG von 10 bis 12.30 Uhr einen Eltern-Kind-Tag in der alten Zweifachhalle am Schulzentrum. Alle Kinder der dritten bis sechsten Klassen können zusammen mit ihren Eltern den Tischtennissport ausprobieren. Nur zwei Wochen später (24. Februar) bietet die SG zur selben Zeit einen Schnuppertag in der alten Zweifachhalle an. Dort können alle Schüler ab der dritten Klasse zum Schläger greifen. Die Jugendtrainer werden für jede Spielstärke passende Tipps geben und einige Übungen vorbereiten. „Selbstverständlich kommt dabei auch der Spaßfaktor nicht zu kurz“, betont Stöckl.

Jugendteam im Ligabetrieb

„Wir würden uns natürlich freuen, wenn nach den Schnupperaktionen auch der eine oder andere beim Jugendtraining vorbeischaut“, hofft Jugendwart Philipp Rust auf einige Neueinsteiger. Die SG verfolgt das Ziel, in absehbarer Zeit neben den fünf Herrenmannschaften auch wieder mit einem Jugendteam am Ligabetrieb teilnehmen zu können. „Jeder, der Interesse am Tischtennis hat, kann einfach vorbeikommen und gleich mitmachen. Schläger können bei all unseren Veranstaltungen ausgeliehen werden“, so Rust.

Das Jugendtraining der Telgter findet für alle Altersklassen immer montags und mittwochs von 17.15 bis 18.45 Uhr in der alten Zweifachhalle statt.

Mini-Meisterschaften

Neben den Vereinsmeisterschaften im Sommer bietet sich für alle Jüngeren im November die nächste Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Am 17. November wird die SG Telgte ab 13 Uhr erstmals die Mini-Meisterschaften auf Ortsebene austragen. Dort dürfen alle Kinder, die nach dem 1. Januar 2006 geboren sind und noch kein Meisterschaftsspiel bestritten haben, teilnehmen und sich für die nächste Runde qualifizieren.

Auch beim Familienfest der SG Telgte, das vom 5. bis 7. Juli auf der Planwiese stattfindet, wird die Tischtennisabteilung mit einem Riesentischturnier und weiteren Schnuppereinheiten vor Ort sein.

Ansprechpartner für alle Veranstaltungen der SG-Abteilung ist Christian Stöckl, per Email: c.stoeckl@sg-telgte.de und ✆ 01 79-7 29 58 96. Weitere Infos gibt es auch unter www.sg-telgte.de.