Die Teilnahme an der Westdeutschen Meisterschaft ist der Wunsch von Trainer Olaf Gartenschläger und seiner weiblichen U 14-Volleyballmannschaft des SV Ems Westbevern . Mit dem zweiten Rang bei der Quali A haben die Grün-Weißen den ersten Schritt in diese Richtung vollzogen. Der Gruppensieger SuS Störmede und Ems haben es zur Quali B geschafft, die am 17. März ausgetragen wird. Der Sieger und der Zweitplatzierte des Turniers erhalten das Ticket für die westdeutschen Titelkämpfe.

Beim Quali-A-Turnier in Minden legte das Team von Gartenschläger die Basis für das Weiterkommen bereits in den ersten beiden Begegnungen. Zunächst besiegte die Emser U 14 den 1. VC Minden mit 2:0 (25:15, 27:25), anschließend den TV Eiche Grüne ebenfalls mit 2:0 (25:23, 25:18).

Im dritten Duell gegen den späteren Gruppensieger SuS Störmede musste Westbevern in eine 0:2 (9:25, 19:25)-Niederlage einwilligen. „Insgesamt kann ich mit dem Verlauf zufrieden sein. In der Quali B müssen wir aber zulegen“, so der Coach. Dort treffen die Westbevernerinnen auf den Westfalenmeister RC Borken und den SSV Meschede. „Borken ist eine Übermacht, da hängen die Trauben wohl zu hoch. Gegen Meschede sehe ich eine Chance – vorausgesetzt, wir erwischen einen guten Tag“, sagt Gartenschläger. Ems spielte mit Dominique Jeschke, Sarah Gartenschläger, Lea Valeske, Ida Schneider und Josephine Bäumer.

Trotz drei Niederlagen in der Quali A haben auch die U 14-Jungen die Quali B erreicht. Die Emser um Trainerin Carolin Brockmann verloren in Dresselndorf gegen den Ausrichter mit 0:2 (10:25, 12:25), VV Human Essen mit 0:2 (4:25, 8:25) und gegen VC Menden-Much mit 0:2 (20:25, 23:25).