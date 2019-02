Die Landesliga-Handballer des TV Friesen haben auswärts bislang zu viel liegengelassen. Beim HC Ibbenbüren gewannen sie im Hinspiel jedoch mit 33:29. Übungsleiter Christian Meermeier war seinerzeit nicht live dabei, weil er auf der Hochzeit seines Bruders weilte.

Im Rückspiel am Samstag um 18.30 Uhr in der Dreifachhalle des Schulzentrums wird dies anders sein. Wie überhaupt die personelle Situation kaum besser sein könnte. „Der Kader ist voll“, sagt der Friesen-Coach. Auch die beiden zuletzt verletzten Kreisläufer Martin Kleikamp und Maximilian Krause sind wieder ins Training eingestiegen. Inwieweit sie schon wieder voll belastbar sind, wollen die Telgter am Samstag vor Spielbeginn entscheiden. „Zur Not ist mit Dennis Duwe aber auch noch ein weiterer Kreisläufer in der Halle“, so Meermeier.

Unter der Woche sah es derweil personell nicht so gut aus. Stefan Heming und Tim Materna (beide krank) konnten ebenso wenig trainieren wie Jan Lehmkuhl und Jan Philip Kortenbrede. Wenn es um Meisterschaftspunkte geht, wollen sie aber wieder dabei sein.

Meermeier hofft auf eine Leistungssteigerung gegenüber dem 28:26-Auswärtssieg in Vreden, als starke Schlussminuten den Weg zum doppelten Punktgewinn ebneten. Vom HCI erwartet er einen „wurfstarken Rückraum, dem wir eine aggressive 5:1-Deckung entgegenstellen müssen. Ansonsten haben wir ein Pro­blem“, blickt der Telgter Trainer voraus auf den Vergleich mit dem Tabellenzehnten.