Auch gegen HC Ibbenbüren verspielt der TV Friesen Telgte eine Führung

So langsam wird das ein gewohntes Bild für die Handballfans in der Dreifachhalle. Nach dem TV Verl vor zwei Wochen bejubelte am Samstagabend auch der 1. HC Ibbenbüren in Telgte einen Sieg mit einem Tor Vorsprung. Mit der 30:31 (15:13)-Niederlage zementiert der TV Friesen seinen Mittelfeldplatz in der Landesliga . Eigentlich hat der Verein höhere Ansprüche.

Auch diese Heimpleite war unnötig. Wie gegen Verl verspielten die Hausherren im letzten Viertel der Partie eine deutliche Führung. Die Friesen hätten locker 40 Tore werfen können, so viele Chancen vergaben sie. Mal scheiterten sie an Latte und Pfosten, zu Beginn der zweiten Halbzeit öfter an HCI-Torwart Felix Nottekämper , die meisten Versuche flogen aber am Ibbenbürener Kasten vorbei.

Handball: TV Friesen Telgte verliert gegen 1. HC Ibbenbüren 1/41 Die Landesliga-Handballer des TV Friesen Telgte verloren mit 30:31 gegen den 1. HC Ibbenbüren. Foto: Ralf Aumüller

Vor allem in der ersten Halbzeit, als Telgte einen 6:10-Rückstand immerhin noch zu einer 15:13-Pausenführung drehte. „Da haben wir geschossen, als wollten wir die Hallenwand zerkratern“, schüttelte Trainer Christian Meermeier nach dem Spiel mit dem Kopf.

Hallensprecher Ludger Langenberg forderte nach dem Seitenwechsel: „Das waren nur 80 Prozent von den Friesen. Wir wollen jetzt Dampf sehen.“ Es blieb ein Wunsch. Die Gastgeber lagen zehn Minuten später zwar mit fünf Toren vorne (21:16), ließen Ibbenbüren dann aber herankommen (22:21), ausgleichen (erstmals zum 23:23) und schließlich in Führung gegen (26:27). Den Vorsprung ließen sich die Gäste nicht mehr nehmen.

„ Das war Bullshit, ein gebrauchter Abend. Das war Bullshit, ein gebrauchter Abend. “ Christian Meermeier

Die Telgter hatten viel zu viel verworfen und sich zu viele Fehlpässe erlaubt. Und sie verteidigten zurückhaltend. Allein daran, dass Max Krause nach seiner dritten Zwei-Minuten-Strafe (43.) früh aus dem Spiel war, kann es nicht gelegen haben. „Wir haben uns für einen Ballgewinn gar nicht gefeiert“, klagte Meermeier. Die emotionslose Abwehrarbeit übertrug sich auch aufs Publikum. Es war ungewohnt still.

„Das war Bullshit, ein gebrauchter Abend“, stöhnte der Friesen-Coach. „Da trainieren wir die ganze Woche Angriff, Anlaufen und alles Mögliche, dann werfen wir schlecht und nehmen die falschen Optionen.“

TV Friesen: Tenholt, Bestvater – Petzold (8), Dichtler (6), Langenberg (3), Sand (3/1), Kortenbrede (3), Lehmkuhl (2), Krause (2), Flothkötter (1), Müller (1), Kukuk (1).