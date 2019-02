Im ersten Vorbereitungsmatch auf die Rückrunde in der Frauen-Westfalenliga kamen die Fußballerinnen des BSV Ostbevern am Sonntag beim Landesligisten GW Nottuln zu einem 1:1 (1:1). „Eine Viertelstunde lang waren wir klar die bessere Mannschaft, dann haben bei uns die Positionswechsel eingesetzt. Trotz des Gegenwindes in der ersten Halbzeit haben wir uns immer wieder gute Torchancen erarbeitet“, kommentierte der neue Trainer Daniel Stratmann den Auftritt seiner Elf, die er bis zum Saisonende gemeinsam mit Verena Seiling und Ali Faour coachen wird. „Ich habe viel gesehen, an dem wir noch arbeiten müssen.“ Laura Glenzki brachte ihre Farben in der 25. Minute in Führung, Nicole Eichholt verursachte nur eine Minute später mit einem Eigentor den 1:1-Ausgleich. Am nächsten Sonntag bestreiten die Blau-Weißen ihr zweites Testspiel. Um 15.15 Uhr ist dann der SV Herbern im Beverstadion zu Gast.