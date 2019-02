Obwohl Trainer Andrea Balderi im letzten Emser Testspiel erneut experimentieren musste, gelang den Westbevernern beim TuS Altenberge II ein 2:1-Erfolg und damit eine gelungene Generalprobe für die am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den VfL Sassenberg beginnenden zweiten Saisonteil der Kreisliga A. „Wir haben uns ordentlich präsentiert in einer von beiden Seiten offen geführten Begegnung. Aufgrund der Mehrzahl an Tormöglichkeiten geht der knappe Erfolg in Ordnung“, erklärte der Übungsleiter. Fabian Engberding (6.), Adrian König (8.) und Maurice Sandmann (26.) hätten Ems früh in Führung bringen können, scheiterten aber am TuS-Torhüter. Altenberge II machte es beim 1:0 (28.) besser. Durch Marvin Weiß (50.) und einen verwandelten Foulelfmeter von Adrian König (53.) wendete Ems das Blatt. In der Schlussphase hatten sowohl die Gäste als auch der TuS noch jeweils zwei vielversprechende Chancen, bei denen sie aber an den Torhütern scheiterten.