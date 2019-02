In einem Vorbereitungsmatch auf den zweiten Saisonteil in der Fußball-Kreisliga B unterlag der BSV Ostbevern beim A-Ligisten SC DJK Everswinkel mit 1:3 (1:1). Evgenij Migov (7.) verwandelte frühzeitig einen gewitzten Freistoß zur 1:0-Führung der Gastgeber. Niclas Leinkenjost gelang im Anschluss an einen Konter in der 18. Minute der Ausgleich. Während der nächsten Stunde bekam Tobias Jürgens im BSV-Gehäuse wenig zu tun. Matthias Jonczyk (67.) per Konter und Tom Kruse (88.) mit einem umstrittenen Elfmeter stellten den 3:1-Endstand her.

Die Ostbeverner mussten auf wichtige Stammkräfte verzichten. Carsten Esser, Hendrik Hülsmann, Falk Droste und Simon Lührmann waren nicht dabei. „Wir haben diszipliniert gespielt und ein paar Sachen ausprobiert“, bilanzierte BSV-Übungsleiter Matthias Greifenberg.

Weiter geht‘s für die Blau-Weißen am Dienstag um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen BW Schwege.