Medaillenregen für den BSV Ostbevern hält an

Ostbevern -

In Ostbevern ging am Wochenende der zweite Teil der Westfälischen Meisterschaften der Nachwuchskegler über die Bahnen vom Eastside. Dabei hielt die Medaillenflut für die BSV-Talente an. Besonders ein Akteur stach dabei heraus.