Andrew Celiker nimmt seine Trainertätigkeit bei den Damen des BSV Brochterbeck früher als ursprünglich geplant auf. Am 20. Februar tritt der ehemalige BSV-Coach sein neues Amt an. Mit elf Punkten aus 14 Begegnungen liegt der Landesligist auf dem 14. und letzten Platz. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt nur zwei Zähler. Am 1. März steht das Nachholspiel gegen Fortuna Gronau an, am 10. März gastiert die SG Telgte in Brochterbeck.