Die Volleyballerinnen des SV Ems Westbevern haben an diesem Wochenende spielfrei. Die Partie des Landesliga-Tabellenletzten beim ASV Senden III wurde auf kommenden Freitag (20 Uhr) verlegt. Dann muss das Team einen Doppelspieltag meistern, denn am Tag danach geht es gegen die SG Coesfeld 06. Jetzt können sich die Westbevernerinnen in Ruhe auf diese wichtigen Spiele vorbereiten.

Die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern erwartet am morgigen Samstag um 13 Uhr in der Beverhalle den TV Jahn Rheine. Die Gastgeberinnen stehen auf Rang vier und Rheine auf Platz sechs. Dazwischen liegen sechs Punkte. Das Hinspiel gewannen die BSV-Talente mit 3:0. Nur der erste Satz war eng.