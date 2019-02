Die B-Junioren der SG Telgte (11.) starten mit einem Heimspiel gegen die Warendorfer SU (5.) in die Bezirksliga-Rückrunde. Vier Zähler beträgt aktuell der Rückstand zum rettenden Ufer. Der viertletzte Rang ist das anvisierte Ziel der Emsstädter für die zweite Saisonhälfte. „Da unten ist noch alles eng zusammen. Wir haben noch jegliche Möglichkeit, aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen“, sagt Übungsleiter Markus Austrup.

Die Wintervorbereitung sei gut gelaufen, so der SG-Coach. Allerdings habe man lediglich eins von drei geplanten Testspielen bestreiten können. Dies ging mit 3:6 gegen Wiedenbrück verloren. „Die Jungs haben gut gearbeitet und am Sonntag sind alle an Bord. Ein Punkt gegen die WSU wäre super, drei noch besser.“