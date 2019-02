Harte Arbeit: SG Telgte-Wolbeck besiegt BC Leopoldshöhe

Bis Mitte des dritten Viertels mussten sich die Zuschauer in der Zweifachhalle am Telgter Schulzentrum Sorgen machen um die makellose Bilanz der Telgte-Wolbeck Baskets. Am Ende war es aber wie immer: Die Spielgemeinschaft feierte mit dem 74:61 (34:34) gegen den BC Leopoldshöhe den 15. Sieg im 15. Spiel und liegt weiterhin zwei Punkte vor BBG Herford II.

Gegen die Ostwestfalen mussten die Baskets am Samstagabend eine der anspruchsvolleren Aufgaben in dieser Saison lösen. „Ich glaube, Leopoldshöhe wird noch für die eine oder andere Überraschung sorgen“, meinte SG-Trainer Marc Schwanemeier. Seine Truppe bestreitet am kommenden Samstag (15 Uhr, Telgte) wieder ein Heimspiel: das Derby gegen den Tabellendritten UBC Münster III.

Basketball: SG Telgte-Wolbeck besiegt BC Leopoldshöhe 1/36 Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Oberliga-Spitzenreiter SG Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch das Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 74:61. Foto: Ralf Aumüller

Leopoldshöhe machte in der ersten Halbzeit mächtig Druck. „Das war zu erwarten, das ist ihre Stärke“, so Schwanemeier. Die Gastgeber gingen zunächst mit 8:3 in Führung, dann lag der Gegner mit 12:8 vorne, dann wieder Telgte-Wolbeck mit 18:12. Nach dem ersten Viertel hieß es 18:14 und nach dem zweiten 34:34. Die Baskets hatten einen 25:16-Vorsprung zwischenzeitlich zum 30:31verspielt.

„Mitte des dritten Viertels ist der Gegner so langsam eingebrochen“, bilanzierte Schwanemeier. „Wir haben auch konsequenter verteidigt und variiert zwischen Zonen- und Manndeckung.“ Zuvor hatten die Hausherren nur Mann gegen Mann gespielt. Den 42:45-Rückstand (24.) drehte die SG zum 55:51 nach dem dritten Viertel. Dann hieß es 63:53 (35.) und 70:55 (38.). Die Vorentscheidung war damit gefallen. „Der Rest war nur noch Schaulaufen“, sagte Marc Schwanemeier.

SG Telgte-Wolbeck: Simon König (17), Anssari (13), Sierra (11), Trindeitmar (7), Sebastian König (7), Dammann (5), Ahmedin (5), Burrichter (5), Oehms (3), Krone (1), Dohmen, Adel.