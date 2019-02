SG Telgte kassiert Knock-out gegen SC Greven 09 in Unterzahl

Es war ein sehr unterhaltsames Spiel, das die Zuschauer gestern im Takko-Stadion zu sehen bekamen – allerdings aus heimischer Sicht ohne das erhoffte Happy End. „Eine Achterbahnfahrt mit bitterem Ende“, nannte Coach Mario Zohlen dann auch zu Recht die unglückliche 2:3 (1:1)-Niederlage der SG-Fußballer gegen den Tabellenfünften SC Greven 09 . Da die Konkurrenz im Tabellenkeller der Bezirksliga fast komplett ebenfalls ohne Punktgewinn blieb, rangieren die Telgter nach 18 von 32 Begegnungen weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz, allerdings punktgleich mit dem 1. FC Gievenbeck II und BW Aasee und nur einen Zähler vor SV Teuto Riesenbeck.

Nach Halbchancen für Neuzugang Jannik Witte und Jo Maffenbeier musste SG-Keeper Max Wulfert mehrmals gegen einschussbereite Grevener Angreifer retten. Beim 0:1 (43.) durch Emre Kücükosman war aber auch er dann machtlos. Innerhalb weniger Sekunden gelang Jo Maffenbeier auf der anderen Seite der Ausgleich. „Das schnelle 1:1 nach dem 0:1 war für uns natürlich Gold wert“, blickte Zohlen noch einmal zurück.

Fußball-Bezirksliga: SG Telgte - SC Greven 09 2:3 1/36 Die SG Telgte unterliegt dem SC Greven 09 trotz zwischenzeitlicher Führung mit 2:3. Foto: Kock

„In der zweiten Halbzeit waren wir näher am Führungstreffer als die Gäste und haben ihn dann ja auch gemacht.“ Jannik Witte schob nach Vorlage von Maffenbeier aus kurzer Entfernung zum 2:1 (73.) ein, nachdem er zuvor mit einem Kopfball noch die Latte (63.) getroffen hatte.

Aber die kalte Dusche folgte auf dem Fuße. Der Unparteiische pfiff einen umstrittenen Elfmeter für die 09er, als Kücükosman im SG-Strafraum berührt wurde. Der Gefoulte verwandelte selbst zum 2:2 (78.), ehe sich Wulfert über die Entscheidung des Schiedsrichters zu lange echauffierte und mit Gelb-rot in die Kabine geschickt wurde. „Eine solche Undiszipliniertheit darf uns nicht passen“, so Zohlen. Bernd Lakenbrink schob schließlich aus spitzem Winkel zum 3:2-Siegtreffer (84.) für die Gäste ein. „Eine unglückliche Niederlage. Vom Engagement her war es eine gute Leistung von uns.“

SG: Wulfert – Hartmann (85. Zellner), Sauerland, Gronover, L. Kleinherne – Plagge, Schoof (60. N. Tewes), Averweg, Schange, Witte (78. M. Kleinherne) – Maffenbeier.