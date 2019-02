Yannic Tewes mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (62.) brachte Sassenberg ins Wanken. Zwei Minuten später meisterte VfL-Keeper Julian Reher einen 20-Meter-Knaller von Hannes John, der zuvor schon mit einen satten Schuss die Vorarbeit zum Emser Treffer geleistet hatte.

Der Favorit und A-Liga-Zweite befreite sich aber aus dieser schwierigen Phase und legte noch zwei Tore nach, die zur 1:3 (0:1)-Niederlage des SV Ems Westbevern führten. Die individuelle Klasse und die Abgeklärtheit im Schlussspurt sowie Tobias Brand als dreifacher Torschütze machten über 90 Minuten den Unterschied zugunsten der Gäste.

„Der Erfolg des VfL geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Sassenberg hatte bereits vor der Pause zahlreiche gute Tormöglichkeiten, die auch zu einem höheren Rückstand hätten führen können. Unser Spiel war zerfahren und mit vielen Fehlern behaftet, durch die wir die Gäste in guten Positionen gebracht haben“, fasste Ems-Trainer Andrea Balderi zusammen. „Im zweiten Spielabschnitt haben wir gut dagegengehalten und uns auch Tormöglichkeiten erspielt, aber nicht konstant genug gespielt und in wichtigen Szenen nicht die nötige Cleverness eingebracht.“ Nicht gefallen hat ihm die Ampelkarte gegen Abwehrspieler Oliver Hollmann.

Ems-Keeper Christian Budde parierte zunächst gegen Lukas Nienaber (21.) und Sefkan Yaygir (27.) und hatte dann Glück, als Nienaber (31.) mit einem Kopfball nur die Querlatte traf. Machtlos war er gegen den Kopfball von Tobias Brand (39.). Auf Emser Seite prüfte nur Fabian Engberding (8.) den VfL-Keeper. Tobias Brand traf in der 70. und 79. Minute nach sauber herausgespielten Aktionen.

SV Ems: Budde – F. Engberding, Kimmina, O. Hollmann, Leifker (46. T. Dierkes) – C. Nosthoff (78. H. Schlunz), John, N. Engberding (55. Essing), D. Schlunz – König, Y. Tewes.

Tore: 0:1 Brand (39.), 1:1 (62.) Tewes, 1:2 und 1:3 Brand (70./79.).

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für O. Hollmann (Ems/82.) und Lukas Nienaber (Sassenberg/90.+1).