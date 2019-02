Die Handballer des TV Friesen entfernen sich immer weiter vom eigenen Anspruch, oben in der Landesliga mitzuspielen. Obwohl Spitzenreiter TuS Brockhagen beim 23:23-Unentschieden im Heimspiel gegen Verfolger TG Hörste seinen vierten Punkt in der laufenden Saison abgab, beträgt der Rückstand der Emsstädter nach Minuspunkten nun schon elf Zähler.

Bei Vorwärts Gronau unterlagen sie am Samstag mit 31:34 (15:16). Auffallend dabei waren die extrem wenigen Würfe und Treffer aus dem Rückraum. Da in der Halle des Aufsteigers kein Harz verwandt werden darf, trauten sich die Telgter wohl nicht so richtig, ihr Glück aus der Distanz zu versuchen. So wurden die mit Abstand meisten Tore über die Außenpositionen, den Kreis und über Siebenmeter erzielt. „Unser Kreisläuferspiel war heute gut“, resümierte Übungsleiter Christian Meermeier, der allerdings auf dem Weg nach vorne auch einige Ballverluste und zu viele Gegentreffer sah. „ Tim Materna war an etlichen Bällen dran, die dann aber doch rein rutschten.“

In der ersten Halbzeit wechselte die Führung mehrmals, wobei die Friesen beim 8:5 (15.) durch Philipp Dichtler zwischenzeitlich sogar einmal mit drei Toren in Front lagen. Aber Gronau holte diesen Rückstand zügig wieder auf und lag seinerseits in der Schlussphase mit 32:28 (56.) in Führung, ehe Torerfolge von Dichtler, Maximilian Krause und Marvin Sand noch einmal für Spannung sorgten.

Im Anschluss an eine Gronauer Auszeit 37 Sekunden vor Spielende traf dann aber nur noch der Gastgeber in die Maschen.

Friesen: Materna – Sand (8/7), Dichtler (7), Krause (5), Müller (3), Petzold (2), Lehmkuhl (2), Flothkötter (2), Erpenbeck (1), Kleikamp (1), Kortenbrede, Langenberg, Kukuk (n.e.).