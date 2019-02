In ihrem ersten Testspiel zur Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil kamen die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte zu einem 8:1 (3:1)-Auswärtserfolg beim Bezirksligisten RW Alverskirchen. Linda Focke (4) und Alexandra Füchtenbusch (3) steuerten den überwiegenden Teil der Gäste-Treffer bei. Mayra Acosta Dominguez trug sich ebenfalls einmal in die Torschützenliste ein. „In der ersten Halbzeit haben wir mit dem hohen Ballbesitzanteil nicht so viel anfangen können“, bedauerte Coach Sebastian Wende. So kassierte seine Elf per Konter auch das zwischenzeitliche 1:1 (20.). „Erst ab der 35. Minute ist es besser geworden. In der zweiten Hälfte haben wir gut kombiniert und Alverskirchen hatte keine Torchance mehr.“ Weiter geht‘s am Sonntag um 13 Uhr gegen Preußen Borghorst.