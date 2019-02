„Das packen wir mal in die Kategorie Arbeitssieg“, sagte der Telgter Trainer Sebastian Seitz . „Es war kein überragendes Spiel, aber wir haben auswärts die Punkte geholt. Das ist die Hauptsache.“

Der Kreisliga-Spitzenreiter musste in der ersten Hälfte einem 6:8-Rückstand hinterherlaufen. „Warendorf hat gut dagegengehalten. Und wir haben in der Deckung nicht gut agiert“, so Seitz. Zur Pause lagen die Gäste mit zwei Toren vorne. Nach dem 15:14 zogen sie auf 20:14 davon (38.). „Da war eigentlich schon alles klar. Wir haben danach munter durchgewechselt“, berichtete der Friesen-Coach. Jasper Steinkamp garnierte sein Comeback mit zwei Toren.

Am Wochenende haben die Telgter spielfrei. Die Partie gegen den ASV Senden II wird auf den Karnevalssamstag (2. März) verlegt.

Friesen II: Schwertner – Hotte (7/4), Große-Schute (7), Sommer (7/3), Jashari (3), Enzner (2), Steinkamp (2), Duwe (1), Schäfer (1/1), Labik, L. Deitmer, Niemeyer, Dahlhaus, Kuschmann.