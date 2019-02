Ohne sie wäre die Organisation des Telgter Citylaufs nicht möglich: 60 Helfer sorgen am Rand der Strecke sowie am Start und Ziel dafür, dass die Läufer während der Veranstaltung rundum versorgt sind. Anlass genug für den ausrichtenden Lauftreff Klatenberg des TV Friesen , die Helfer im Winter zu einem Dankeschön-Frühstück ins Alte Gasthaus Pieser nach Westbevern-Vadrup einzuladen. 50 Ehrenamtliche waren dem Aufruf gefolgt und ließen es sich schmecken.

Mirco Borgmann , neuer Abteilungsleiter des Lauftreffs und Mitglied des Citylauf-Organisationsteams, skizzierte das Tätigkeitsfeld der zahlreichen Helfer im Rahmen seiner Begrüßung aus Sicht eines Teilnehmers: „In Telgte hat mir das Laufen immer großen Spaß gemacht. Egal ob bei der Startnummernausgabe, an der Kuchentheke, am Imbissstand sowie am Start und Ziel – überall hat man stets netten Kontakt“, sagte Borgmann. „Gerne erinnere ich mich auch an die Anfeuerungsrufe entlang der Strecke sowie am Getränkestand zurück.“ So freute er sich, immer auf eine starke Mannschaft von Helfern setzen zu können, die stets zu einem reibungslosen Ablauf der Veranstaltung beitragen würden.

Für die 14. Auflage der Veranstaltung am 14. September (Samstag) laufen die Vorbereitungen. Einen Wechsel wird es beim Zeitnehmer geben, da der bisherige, das Time Team Jung aus Wadersloh, nicht mehr zur Verfügung steht. Borgmann erklärt: „Mitglieder des Orga-Teams haben dazu mehrere Gespräche mit interessierten Anbietern geführt. Die Verträge für den Citylauf sind bereits unterzeichnet.“ Für die Volksbank-Cup-Laufserie, zu der außer Telgte auch die Wettbewerbe in Ostbevern, Einen und Everswinkel gehören, kann man sich bereits über das Portal www.laufszene-nrw.de anmelden.

Zu den ersten zwölf gemeldeten Teilnehmern gehört auch Vorjahressieger Jonas Barwinski, der in diesem Jahr nicht mehr für die LG Ahlen, sondern für einen Gütersloher Verein läuft.