Die Vorbereitung auf das Meisterschaftsspiel gegen die SG Coesfeld 06 (Samstag, 16.15 Uhr in Rheine) war stark beeinträchtigt. Einige Volleyballerinnen des SV Ems Westbevern waren krank, andere dienstlich beansprucht. Trainer Fritz Krause ist dennoch guter Dinge, da mit Christina Janke eine erfahrene Akteurin nach ihrem auskurierten Fingerbruch wieder zur Verführung steht.

„Sie ist vom Spielerischen und von ihrer Erfahrung her eine wichtige Stützte, durch die wir sicherlich mehr Stabilität haben werden“, sagt der Coach des Tabellenletzten vor dem Duell mit dem Vierten. Das Hinspiel verloren die Ems-Damen mit 1:3. Die Sätze waren aber eng.

Ein Vorteil für die Westbevernerinnen könnte sein, dass Coesfeld schon am heutigen Freitag gefordert ist. Um 18 Uhr ist die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern zu Gast Die Reserve des Drittligisten spielt zudem am Sonntag (11.15 Uhr) in Emsdetten gegen Saxonia Münster. Innerhalb von zwei Tagen trifft der Tabellenzweite aus Ostbevern damit auf den Vierten und den Dritten.