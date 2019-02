Pott’s Pokal startet in der Halle beim RFV Telgte-Lauheide

An diesem Wochenende geht es für die heimischen Reiter mit der ersten Pokalserie los. Dass der RFV Telgte-Lauheide mit seinem Indoor-Geländeturnier den Pott’s Pokal eröffnet, ist inzwischen zur Tradition geworden. Das wird auch diesmal so sein. Am morgigen Samstag und am Sonntag dreht sich in der Halle auf der Reitanlage Korte alles um die Geländereiter.

Insgesamt stehen drei Prüfungen auf dem Plan, wobei die Stil-Geländeritte der Klassen E und A jeweils nach Jahrgängen beziehungsweise nach Ranglistenpunkten aufgeteilt sind. Ganz am Anfang aber stehen die (meist) noch ganz jungen Reiter, die sich im Geländereiter-Wettbewerb messen. Der ist gleichzeitig auch der Auftakt zum Junior-Pott‘s-Pokal, für den in diesem Jahr fünf Stationen angedacht sind. Punkte zu verteilen gibt es neben Telgte-Lauheide auch in Warendorf (6./7. April), Ostenfelde-Beelen (13./14. April), erneut in Lauheide (19. Mai) und in Ostbevern (23. bis 25. August).

Das erste Paar dieser Prüfung wird am Samstag um 13 Uhr in den Parcours geschickt. Ab 14.30 Uhr folgen die Stil-Geländeritte der Klasse E in drei Abteilungen. Insgesamt 101 Paare haben dafür genannt.

Erstmals ein Late-Entry

„Wir freuen uns über den Zuspruch. Die Reiter nutzen den Termin gerne, um die Wintersaison zu überbrücken“, erklärt Andrea Korte. Die Vorsitzende und Geschäftsführerin des RFV Telgte-Lauheide vermutet für die Steigerung der Nennungszahlen in der Klasse E zwei Gründe. Zum einen, dass der Verein das Turnier in diesem Jahr erstmals als Late-Entry ausgeschrieben hat. So war noch nicht drei Wochen vorher Nennungsschluss, sondern nur eine Woche. Zum anderen: „Das Wetter ist in diesem Jahr deutlich milder als 2018, als es sehr kalt war“, so Korte.

Sieben Stationen

89 Paare stehen für Sonntag auf der vorläufigen Liste der Prüfung der Klasse A, die in zwei Abteilungen durchgeführt wird. Los geht es ab 13 Uhr. Der Pott‘s Pokal für die erfahreneren Reiter läuft 2019 über sieben Stationen. Nach dem Turnier in Lauheide geht es in Westbevern (30./31. März) weiter. Es folgen die Turniere in Warendorf (6./7. April), Ostenfelde-Beelen (13./14. April), nochmals bei Korte in Lauheide (19. Mai), in Ostbevern auf dem Hof Thygs (7. bis 9. Juni) sowie beim RV Milte-Sassenberg (21. bis 23. Juni).

Großes Turnier schon im Mai

Der RFV Telgte-Lauheide hat sein Turnierangebot in diesem Jahr von drei auf vier aufgestockt. Am 28. April (Sonntag) folgt ein Reitertag. „Der ist auf Jugendliche ausgerichtet“, sagt Korte. Anders als im Vorjahr ist es eine reine WBO-Veranstaltung. Leistungsprüfungen gibt es nicht mehr.

Das große Vielseitigkeitsturnier bei Korte bis zur Klasse A wurde von Ende Juni/Anfang Juli auf den 19. Mai vorgezogen. „Durch den früheren Termin erhoffen wir uns mehr Nennungen. An den Prüfungen ändert sich nichts“, erläutert die Vorsitzende. Neu im Programm ist das Indoor-Geländeturnier am 30. November und am 1. Dezember. „Dann ist die Hallensaison in vollem Gange. Die Prüfungen sind so wie jetzt im Februar“, sagt An­drea Korte.