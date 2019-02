Neuzugang Jannik Witte: Aus Schweden direkt zur SG Telgte

Das erste Heimspiel für seinen neuen Verein. Jannik Witte spielt von Anfang an. Erst köpft er den Ball in der zweiten Halbzeit gegen den SC Greven 09 an die Latte, dann bringt er die SG Telgte mit 2:1 in Führung. Viel besser hätte der Einstand für den 25-Jährigen im Takko-Stadion gar nicht laufen können – bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Dann trifft Greven mit einem Elfmeter zum 2:2. Nach der Gelb-Roten Karte für Torwart Max Wulfert muss Witte für Ersatzkeeper Maximilian Kleinherne weichen. Von der Bank aus sieht er dann noch den Gegentreffer zum 2:3.

„Das war bitter“, stöhnt der Winterneuzugang über die frustrierende Heimpleite des Fußball-Bezirksligisten am Sonntag. Witte hat für den gelbgesperrten Nils Möllers auf der linken offensive Seite gespielt. „Ich bin froh, dass ich von Anfang an dabei war und ein Tor gemacht habe“, sagt der Münsteraner. „Am Anfang war ich ein bisschen hektisch und hatte zwei, drei unnötige Ballverluste. Nachher habe ich gut ins Spiel gefunden. Ich war zufrieden.“

Er kann noch mehr. „Ich bin seit sechs Wochen wieder voll im Training. Vorher habe ich drei Jahre lang nicht richtig Fußball gespielt. In so kurzer Zeit kann man noch nicht in Topform kommen“, sagt Witte. In Münster studiert er Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau. Von August bis Weihnachten des vorigen Jahre absolvierte er das dritte Semester seines Masterstudiengangs in Kristianstad in Südschweden.

Witte stammt aus Ahaus. Bei seinem Heimatverein Union Wessum hat er bis zur B-Jugend gekickt. Dann folgten drei Saisons bei der Spielvereinigung Vreden: zwei in der A-Jugend und eine bei den Senioren in der Westfalenliga. „Da bin ich nicht so zum Zuge gekommen. Ich hatte nur fünf, sechs Einsätze“, berichtet der Offensivmann. Er kehrte zu Union Wessum zurück, war wegen des Studiums in Münster aber nur an den Wochenenden zu Hause und stand dem A-Kreisligisten nur in den Spielen zur Verfügung.

Zukunft noch offen

Kontakt zu Telgter Spielern und dann auch zu SG-Trainer Mario Zohlen knüpfte Witte über die Uni-Liga. Schon vor seinem Semester in Schweden hat er im Sommer im Takko-Stadion mittrainiert. Nach seiner Rückkehr aus Kristianstad ist er sofort eingestiegen. Bis zum Sommer kickt er definitiv für die SG. Was danach kommt, ist noch offen. In diesem Jahr beginnt er mit seiner Masterarbeit. „Wenn es möglich ist, dass ich im Raum Münster bleibe, dann möchte ich auch weiter in Telgte spielen.“

Nach seinen Stärken gefragt, nennt der Mittzwanziger zuerst seine Zweikampfstärke. „Da bin ich sehr robust. Und ich habe ein gewisses Tempo.“ Manchmal ist er aber auch für sich selbst zu schnell. „Ja, der Trainer sagt, ich soll ab und zu mal auf den Ball treten und ruhiger spielen.“ SG-Coach Zohlen sagt außerdem über den Neuen: „Ein aggressiver Spieler, der seinen Körper einzusetzen weiß. Der direkte Weg zum Tor ist immer sein erstes Ziel. Manchmal will er aber mit dem Kopf durch die Wand.“

Auf jeden Fall hat die SG keinen Fußballer geholt, der sich mit wenig zufriedengibt. „Ich gehe nicht drei Mal in der Woche zum Training, um auf der Bank zu sitzen“, versichert Jannik Witte. „Ich will Stammspieler werden und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir nicht absteigen.“