Zehn beziehungsweise elf Punkte Rückstand haben die Fußballer des BSV Ostbevern auf das Spitzenduo der B-Liga. Allerdings schwächelten die beiden Topteams zum Wiedereinstieg in den zweiten Saisonteil nicht unbeträchtlich. Primus SC Füchtorf unterlag auf eigenem Platz dem VfL Sassenberg II mit 1:3 und Kronprinz FC Greffen gelang der 2:1-Siegtreffer gegen Ostenfelde erst in der Nachspielzeit. Geht da noch was oder ist der Zug nach oben bereits abgefahren?

„Wir wollen zunächst einmal die guten Trainingsleistungen am Sonntag auf den Platz bringen, einen guten Start hinlegen und dann schauen wir weiter“, sagt BSV-Trainer Matthias Greifenberg , der im Sommer sein Amt abgeben wird. „Wir müssen unsere Aufgaben erledigen. Das wird schwer genug in Milte. Unser Gegner hat die meisten seiner Punkte zu Hause geholt.“

16 Zähler haben die Rot-Weißen in 16 Begegnungen aufs Konto gebracht, damit sind sie noch längst nicht aller Abstiegssorgen ledig. Sechs Punkte beträgt der Abstand zum Vorletzten TSV Handorf II. Im Hinspiel waren die Milter beim 0:6 im Beverstadion chancenlos. Seinerzeit fehlten allerdings einige Stammkräfte, die nun möglicherweise wieder dabei sind. „Wir werden selbstbewusst auftreten“, verspricht Greifenberg. „Wenn wir alles abrufen, was wir können, sind wir nur schwer zu schlagen.“

Allerdings wird mit Carsten Esser, der beruflich verhindert ist, ein Leistungsträger fehlen. Die übrigen Teammitglieder sind an Bord, so dass der Ostbeverner Übungsleiter fast die Qual der Wahl hat. Gespielt wird auf dem kleinen Nebenplatz in Milte, da der Hauptplatz noch gesperrt ist.

Wenn nach oben noch was gehen soll, dürfen sich die Blau-Weißen in Milte, im dann folgenden vereinsinternen Duell und bei der SG Sendenhorst II keinen Ausrutscher mehr erlauben.