2019 war aus sportlicher Sicht bislang kein gutes Jahr für die Handballer von SW Havixbeck . Fünf Mal sind sie angetreten, fünf Mal – in Hesselteich, Hörste und Steinhagen sowie daheim gegen Kinderhaus und Werther – haben sie das Feld als Verlierer verlassen. Fast logische Folge dieser Negativentwicklung ist das Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz.

Am Samstag um 18.30 Uhr wagen die abstiegsbedrohten Gäste in Telgte den sechsten Versuch, 2019 endlich mal was Zählbares aufs Konto zu bekommen. Allerdings waren auch die Emsstädter in diesem Jahr weniger erfolgreich als erhofft. Zwei Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber – eine Bilanz, die dringend aufpoliert werden muss.

„Wir haben gut trainiert“, schaut Übungsleiter Christian Meermeier auf die Woche zurück. Zudem hat sein Team aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen. Mit 27:28 unterlagen die Friesen Anfang Oktober in Havixbeck. Gegen eine Mannschaft, die eine „gute Moral und die Beumer-Brüder“ aufzubieten hat, so der Coach. Max Luft und Stefan Heming befinden sich noch im Skiurlaub, Torhüter Jan-Simon Tenholt kehrt daraus erst am Spieltag heim.