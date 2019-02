„Kompliment an die Mannschaft! Sie hat alles reingeworfen, Einsatz und Mut gezeigt, wurde aber leider bei diesem Torfestival nicht belohnt.“ So fasste Ems-Trainer Andrea Balderi die aufregenden 94 Minuten bei der SG Sendenhorst zusammen. Dass in der vierten Minute der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Handelfmeter das 4:4 für Sendenhorst fiel, trübte zwar die Stimmung bei den Westbevernern. Mit dem Unentschieden konnten sie den Tabellennachbarn aber auf Distanz halten und behalten das Saisonziel, Platz fünf, im Blick.

Wegen des personellen Engpasses mussten Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen. Die Emser zeigten Moral und steckten das frühe 0:1 durch ein Eigentor von André Hollmann weg. Thilo Dierkes mit einem beherzten Schuss aus 20 Metern besorgte den schnellen 1:1-Ausgleich. Nils Berheide brachte Sendenhorst wieder in Führung (23.). Das Balderi-Team hatte aber bereits in der 37. Minute durch Maurice Sandmann wieder eine Antwort zum 2:2 parat, als der schnelle Stürmer das Leder aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel munter. Beide Mannschaften bevorzugten weiterhin die Offensive. Adrian König vergab in der 54. Minute die Führung, als er an SG-Keeper Robin Lackmann scheiterte. Nur eine Minute später traf der Ems-Goalgetter aus der Drehung zum 3:2. Nach einer Stunde fiel der Ausgleich für Sendenhorst nach einem Eckball. Dann hatte Westbevern Glück, dass der Ball an die Querlatte ging (75.). Hendrik Schlunz brachte den Gast mit einem Freistoß erneut in Führung (80.). Yannic Tewes vergab die Möglichkeit zum 4:2 (85.). Ems-Torhüter Christian Budde verhinderte zwei Mal reaktionsschnell den Ausgleich, ehe es noch Elfmeter für die SG gab.

SV Ems: Budde – P. Nosthoff, Kimmina, D. Schlunz, A. Hollmann – Sandmann, Dierkes (68. H. Schlunz), John, C. Nosthoff (55. Leifker) – Tewes, König.

Tore: 1:0 A. Hollmann (Eigentor/2.), 1:1 Dierkes (8.), 2:1 Berheide (23.), 2:2 Sandmann (37.), 2:3 König (55.), 3:3 Kraus (60.), 3:4 H. Schlunz (80.), 4:4 Kraus (HE/90.+4).