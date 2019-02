In beiden Duellen mit Cheruskia Laggenbeck in dieser Saison hat die SG Telgte insgesamt sechs Tore geschossen – jeweils drei pro Spiel. Das reichte aber nur zu einem Punkt. Nach der 3:6-Niederlage in der Hinrunde musste sich der heimische Bezirksligist am Sonntag im Rückspiel mit einem 3:3 (2:1) zufriedengeben – nach 2:1- und 3:2-Führungen. „Das war sehr, sehr bitter“, kommentierte Co-Trainer Christian Schmelter das Ergebnis.

Nach dem 3:1-Sieg in Riesenbeck und dem unglücklichen 2:3 in der Vorwoche gegen Greven 09 holte die SG im dritten Match nach der Winterpause nur ein Unentschieden. Damit fällt Telgte wieder auf einen Abstiegsplatz zurück. „Mit den Leistungen in den letzten Spielen sind wir zufrieden, mit der Punkteausbeute nicht“, so Schmelter.

Woran der Assistent des erkrankten Chefcoaches Mario Zohlen besonders zu knacken hatte: „Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie wir drei Gegentore bekommen haben.“ Die Telgter begannen stark, kassierten nach einer Ecke aber das 0:1. Davon unbeeindruckt erspielten sie sich gute Chancen. Die besten vergaben Michael Averweg und Josef Maffenbeier. Auf der anderen Seite verhinderte SG-Torwart Nils Terwesten, der den gesperrten Max Wulfert vertrat, das zweite Gegentor. Die Gäste wurden noch belohnt und drehten den Spielstand durch Philip Schange und Neuzugang Jannik Witte (zweites Tor im zweiten Einsatz) zum 2:1-Pausenstand.

Nach dem Wechsel ließ sich die SG zu tief fallen. Das 2:2 fiel durch einen Freistoß. Die erneute Führung durch Fahri Malaj reichte nicht. Drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit traf Laggenbeck zum 3:3. Anschließend vergaben Maffenbeier und Felix Gronover noch Chancen zum Sieg.

SG: Terwesten – Wolf (61. Hampel), Sauerland, Gronover, Kleinherne – Averweg, Plagge, Schange, Malaj (87. Tewes), Witte (66. Möllers) – Maffenbeier.

Tore: 1:0 Stehr (9.), 1:1 Schange (31.), 1:2 Witte (36.), 2:2 Stehr (54.), 2:3 Malaj (58.), 3:3 Hintze (87.).