Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte kamen in einem Freundschaftsspiel zu einem 4:1 (4:0)-Erfolg gegen den SC Preußen Borghorst. Der A-Liga-Dritte war mit lediglich zehn Spielerinnen angereist. In der ersten Hälfte agierten die Gastgeberinnen in Überzahl und erzielten schnell drei Treffer. Linda Focke (2./9./11.) trug sich dabei drei Mal in die Torschützenliste ein. Den vierten Torerfolg steuerte Katja Marschall in der 27. Minute bei. Lena Mussing verkürzte zu Beginn des zweiten Durchgangs für die Gäste, als zehn gegen zehn gespielt wurde. Catia Rodrigues Santos parierte in der 75. Minute noch einen Elfmeter der Borghorsterinnen. SG-Coach Sebastian Wende war wenig erbaut vom Auftritt seiner Elf: „Wir haben in Überzahl die Chancen nicht konsequent herausgespielt und nachher gelingt uns fast nix mehr.“ Zudem musste Leistungsträgerin Alexandra Füchtenbusch frühzeitig mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld. Weiter geht‘s für die Telgterinnen am Samstag um 15 Uhr daheim mit einem Testspiel gegen den Westfalenligisten VfL Billerbeck.