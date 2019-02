In der 1. Handball Kreisklasse besiegte die dritte Mannschaft des TV Friesen den bislang souveränen Tabellenführer Adler Münster II mit 29:27.

In einem spannenden Spiel führten die Telgter bis kurz vor der Halbzeit mit einem Tor, ehe Adler ausglich und mit einer knappen 17:16-Führung in die Pause ging. In der zweiten Hälfte behauptete zunächst Adler einen knappen Vorsprung.

In der 40. Minute lagen die Telgter wieder vorne. Das Team erspielte sich eine Zwei-Tore-Führung, die es bis zum 29:27-Endstand hielt. „Entscheidend für den Sieg war, dass wir in der Abwehr konzentriert gearbeitet haben und spielerisch leichte Vorteile hatten“, resümierte der sichtlich zufriedene Trainer Raimund Tilbeck . Getrübt wurde die Freude über den Erfolg durch eine schwere Verletzung von Gereon Peperhove. Er brach sich das Handgelenk.

Friesen-Tore: Eschkötter (7), Kröger (4), Geldermann (4), Horstmann (3), Thurm (3), Eickholt (2), Seitz (2), Peperhove (1), Tilbeck (1), White (1), Dierkes (1).