TV Friesen Telgte ist die zweite Trainerstation für Björn Hartwig

Am Karnevalswochenende haben die Handballer des TV Friesen Telgte spielfrei. Als Nächstes gastiert der Landesligist am 10. März (Sonntag) beim SC Münster 08. Ein besonderes Duell: Nullacht-Trainer Björn Hartwig geht nach dieser Saison nach Telgte. Für Christian Meermeier, seit 2016 Coach der ersten Friesen-Mannschaft, ist Ende Mai Schluss.

Ausschlaggebend für den Wechsel auf der Bank sind sportliche Gründe. Als Tabellensechster mit beträchtlichem Rückstand auf Spitzenreiter TuS Brockhagen (zwölf Minuspunkte) hinken die Friesen den Erwartungen der Abteilungsführung weit hinterher. Vor der Spielzeit hatte Andreas Krause „Platz eins oder zwei“ ausgerufen. „Wir haben das Saisonziel nicht erreicht, und es ist keine Besserung in Sicht. Die Mannschaft kommt nicht weiter, deshalb trennen wir uns“, erklärt der Handballchef des TV Friesen. „Warum es nicht läuft, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es liegt nicht am Training. Das kann ich beurteilen, weil ich mindestens einmal in der Woche dabei bin.“

Christian Meermeier Foto: Aumüller

Meermeier war nach eigenen Angaben hin- und hergerissen, wie es in der nächsten Saison weitergehen solle – auch aus Zeitgründen. Der Entschluss der Abteilungsspitze, einen neuen Übungsleiter zu holen, hat dem 38-jährigen Telgter die Entscheidung abgenommen.

Zu den sportlichen Leistungen in diesem Spieljahr sagt Meermeier: „Wir haben zu starke Schwankungen. Und ich hatte noch nie so viel Pech und ein so großes Unwohlsein mit den Schiedsrichtern wie in dieser Saison.“ Zudem sei es von Anfang an „ein schwieriges Unterfangen“ gewesen, „mit fünf neuen Spielern so hochgesteckte Ziele zu erreichen“.

Für die kommende Saison kann sich Meermeier keinen neuen Trainerjob vorstellen: „Ich möchte erst einmal eine Handballpause machen.“

Hartwig kenne er aus dessen Zeit als Torhüter in Hamm und Haltern, so Krause. „Er hat einen B-Trainerschein. Wir schätzen an ihm seine erfolgsorientierte Einstellung. Und er legt sehr viel Wert auf die Deckung, die bei uns zurzeit ja gar nicht funktioniert“, betont der Abteilungsleiter.

Torwart in der Oberliga

Hartwig verlässt Münster 08 nach sechs Jahren. „Ich suche eine neue Herausforderung, da kam der Kontakt zu Andreas Krause genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagt der 35-jährige Münsteraner. Nullacht ist seine erste Station als Trainer bei den Senioren. Der Mann, der es als Stammtorwart bis zur Oberliga (ASV Hamm II und TSV Mildstedt) geschafft hat, kommt aus Husum. In seiner Heimat in Nordfriesland hat er vor vielen Jahren die B- und A-Jugend bis zur Oberliga gecoacht. Wegen des Studiums ist der Pädagoge 2006 nach Münster gekommen – und geblieben. Hartwig lebt in einer festen Beziehung.

Jan Lehmkuhl Foto: Aumüller

Der Friesen-Kader wird sich zur nächsten Saison laut Krause auf vier Positionen verändern. Nicht mehr oder nicht mehr voll zur Verfügung stehen Marvin Sand (wechselt wie berichtet zum SC DJK Everswinkel), Nick Kukuk (Auslandssemester), Jan Lehmkuhl (berufliche Gründe) und Keeper Tim Materna (Ausbildung). „Wir verstärken uns dementsprechend mit drei neuen Feldspielern und einem Torhüter“, kündigt Krause an, ohne Namen zu nennen. Das Ziel in der Saison 2019/20 bleibe „Platz eins oder zwei“.

„Dass die Bestrebungen in Telgte so klar fixiert sind, ist vollkommen in Ordnung“, sagt Hartwig. „Ich bin aber grundsätzlich kein Fan davon, eine Platzierung vor der Saison zu nennen. Der Prozess dauert von August bis Mai – da kann so viel passieren.“