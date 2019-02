Am Schülersportfest in Dortmund nahmen auch einige Telgter Leichtathletinnen teil. Unter den Aktiven befanden sich auch Sportler der Leichtathletik-Großvereine TV Wattenscheid und LG Olympia Dortmund. Gegen diese Konkurrentinnen hielten sich die Friesinnen sehr achtbar.

Die zehnjährige Ida Wewelkamp überzeugte besonders über die 50-Meter- Sprintstrecke in 8,32 Sekunden. Damit erzielte sie eine persönliche Bestleistung und erreichte Platz sechs unter fast 40 Teilnehmerinnen. Im Weitsprung verpasste sie den Endkampf um gerade mal 17 Zentimeter.

Über die 800 Meter der Schülerinnen W 12 lief Franziska Pelkmann in 2,54,22 Minuten eine persönliche Bestleistung und verfehlte als Elfte nur denkbar knapp die Top 10. Auch im Weitsprung fehlten ihr lediglich 15 Zentimeter zum Endkampf der besten Acht. Den 60-Meter-Sprint absolvierte Franziska Pelkmann in neuer Bestzeit von 9,48 Sekunden.

Die elfjährige Marie Rüberg nahm zum ersten Mal an einem Wettkampf teil und überzeugte besonders durch ihre kämpferische Einstellung und erreichte durchweg gute Mittelfeldplätze. Als nächster Wettkampf steht am 10. März der Kinder-Mannschaftswettkampf der Sechs- bis Neunjährigen an.