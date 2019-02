Zum 16. Mal richtet die SG Telgte am Karnevalssamstag am Schulzentrum das Hallenmasters der U 11-Junioren aus. Für das Fußballjugendturnier gibt es einen neuen Namensgeber. Der Verein „Kleine Helden“ übernimmt die Schirmherrschaft, nachdem der bisherige Sponsor nicht mehr zur Verfügung steht.

Zum „1. Kleine-Helden-Masters“ haben zwölf Mannschaften ihre Teilnahme zugesichert, teilt SG-Jugendobmann Siggi Springmeier mit. Der Ball rollt morgen ab 11 Uhr in der Dreifachhalle und in der neuen Zweifachhalle. Die Finalspiele sind gegen 15.50 Uhr angesetzt. „Bis auf wenige Ausnahmen sind die besten Teams aus dem Kreis Münster vertreten“, sagt Springmeier. Das Besondere an diesem Turnier ist die Ausschreibung: Jedes Jahr können sich Mannschaften durch Gesamtsiege oder Final-Teilnahmen bei anderen Turnieren qualifizieren. Sie sind sicher dabei, wenn eine frühere U 11 ihres Vereins den Pott beim Masters schon einmal gewonnen hat.

Nach 2006 triumphierte der SG-Nachwuchs im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in der Historie. Weitere vier Vereine haben es zwei Mal in die Siegerliste geschafft: SC Münster 08, TuS Altenberge, TuS Hiltrup und SC Greven 09. Sollte einer von ihnen oder die SG-Junioren zum dritten Mal gewinnen, darf dieser Club seine Vitrine dauerhaft mit der Trophäe schmücken.

Weitere fünf Vereine waren je einmal erfolgreich: SC Gremmendorf (erster Sieger 2004), BW Beelen, Telekom Post SV (inzwischen fusioniert mit Germania Mauritz), 1. FC Gievenbeck und BSV Ostbevern (2017).

Auch in diesem Jahr bestimmen wieder die Trainer und Betreuer, wer zum besten Spieler und zum besten Torwart gewählt wird. Zudem gibt es erneut einen Sonderpreis für den erfolgreichsten Torschützen.