Bei den Fahrsportlern des RFV Gustav Rau Westbevern herrscht zwar noch Ruhe. Hinter den Kulissen werden aber bereits die Saisonvorbereitungen getroffen. Der Münsterländer Mannschaftscup und das eigene Turnier sind die Höhepunkte.

Für den Cup-Wettbewerb hat der RFV Gustav Rau erneut eine Mannschaft gemeldet. Der Verein hofft, dass das Team in diesem Jahr personell bei jedem Turnier gut bestückt ist und das Potenzial auch abrufen kann. „Wir streben eine Platzierung im oberen Drittel der Turnierserie an“, erklärt Trainer und Ausbilder Hermann-Josef Schulze Hobbeling. Start ist wieder im April in Wettringen, der Ausklang erfolgt in Greffen.

700 bis 800 Nennungen

Dazwischen liegt das Fahrturnier des RFV Westbevern vom 28. bis zum 30. Juni (Freitag bis Sonntag). „Es ist eines der größten in Nordrhein-Westfalen. 700 bis 800 Nennungen werden es wohl sein“, schätzt Turnierorganisator Schulze Hobbeling. Der Ablauf ist schon festgezurrt. Am ersten Veranstaltungstag stehen Prüfungen der Klasse M an, am Samstag der Klassen A und E. Am Sonntag starten alle Fahrer im Gelände.

In Vadrup werden parallel die Kreismeisterschaften für Zweispänner der Ponys und Großpferde entschieden sowie die Sieger und Platzierten im Westfalen-Cup der Klasse A ermittelt. In den Wochen vorher sind Arbeitseinsätze auf dem Fahrsportgelände unabdingbar. Eines der sechs festen Hindernisse wird neu gebaut, andere werden überholt.

Neumitglieder gesucht

Anlässlich den Hallenjugendreitturniers des RFV Gustav Rau am 30. und 31. März treten die Fahrsportler beim Schauwettbewerb „Jump and Drive“ in Aktion. Ein wichtiger Termin ist die Kutschenwallfahrt am 11. Mai in Zusammenarbeit mit der Stadt Telgte. Die eigene Stallmeisterschaft steht zum Ausklang der Freiluftsaison auf dem Programm.

Schulze Hobbeling wünscht sich noch zwei Neulinge für das Team. Kandidaten sind die Fahrer, die vor einiger Zeit ihren Fahrsport-Führerschein erworben haben.

„ Die Konkurrenz ist groß, das Pferdematerial wird immer besser. Die Konkurrenz ist groß, das Pferdematerial wird immer besser. “ Hermann-Josef Schulze Hobbeling

Die Übungseinheiten beginnen in diesen Tagen unter der Leitung mehrerer kompetenter Trainer. „Es ist viel Training erforderlich. Kleine Details entscheiden heutzutage über die Rangfolge. Daher sollte jeder Fahrsportler gerade die Vorbereitungsphase nutzen, in der die Basis gelegt wird“, fordert Schulze Hobbeling. „Die Konkurrenz ist groß, das Pferdematerial wird immer besser und das sportliche Level entsprechend höher.“