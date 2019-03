Die Volleyballerinnen des SV Ems Westbevern befinden sich vor dem Rückspiel am heutigen Samstag (13 Uhr) bei Saxonia Münster in einer prekären Lage. Nur zwei Punkte lassen fünf Spieltage vor dem Saisonende wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Landesliga .

Theoretisch können die Ems-Damen noch den ASV Senden III (acht Punkte) und die VSG Ibbenbüren (neun) einholen. Die letzten beiden Mannschaften steigen ab, der Drittletzte bestreitet eine Relegation.

„Wir werden nicht aufgeben, müssen aber auch realistisch sein“, erklärt Trainer Fritz Krause . „Ihren einzigen Sieg holten die Westbevernerinnen beim 3:2 in der Hinrunde gegen Saxonia, den Tabellenvierten. „Da haben wir einen 0:2-Satzrückstand aufgeholt“, erinnert sich Krause. „Das hätte ich mir in dem einen oder anderen Spiel mehr gewünscht.“

Die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern hat an diesem Wochenende spielfrei.