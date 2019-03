Die Handballer des TV Friesen II haben ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisliga wieder auf drei Punkte ausgebaut. In einem Nachholspiel bezwangen sie den ASV Senden II mit 34:26 (19:14). Gleichzeitig behielt Sebastian Seitz damit auch im zweiten Familienduell der Saison die Oberhand gegenüber Bruder Alexander, der den Tabellensiebten coacht.

„In der Anfangsphase war es ein Hin und Her. Solange der ASV seine erste Garnitur auf dem Feld hatte, war er ebenbürtig. Anschließend hatten wir die breitere Bank und konnten ohne Bruch unser Spiel weiterspielen“, so Friesen-Übungsleiter Sebastian Seitz. „Diese Phasen haben wir genutzt, um uns abzusetzen. In der zweiten Hälfte haben wir es souverän runter gespielt. Der Sieg war auch in der Höhe verdient.“

Noch acht Begegnungen haben die Emsstädter vor der Nase. „Wir haben jetzt die ganze Zeit oben gestanden und wollen die Saison nach Möglichkeit auch mit der Meisterschaft abschließen. Drei Punkte sind ein nettes Polster, aber Kattenvenne II lauert noch.“ Und auch Angelmodde/Gremmendorf ist in Schlagweite.

Friesen II: Schwertner, Voß – Große Schute (7), Hotte (6), Dahlhaus (6), Enzner (4), Horstmann (4), Schäfer (2), Duwe (2), Jashari (2), Kuschmann (1), L. Deitmer, M. Deitmer, Hoffmann.