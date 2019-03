Telgte/Westbevern/Ostbevern -

In diesem Jahr richtet die SG Telgte den Bever-Ems-Werse-Cup aus. Am 27. April treffen in den Altersklassen U 6 bis U 11 wieder Mannschaften der Vereine SG Telgte, BSV Ostbevern, Ems Westbevern und TSV Handorf aufeinander.