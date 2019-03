Lara Schapmann befindet sich mit Quinzi Royal in Vorbereitung auf die Drei-Sterne-Vielseitigkeitsprüfung in Luhmühlen am 30. März. Über Ostern geht es dann ins niederländische Oudkastel, wo eine lange Prüfung ansteht, die die Reiterin des RV Ostbevern erfolgreich bestehen muss, um in die engere Wahl für die Europameisterschaft vom 11. bis 14. Juli in Maarsbergen (Niederlande) zu kommen. Sollte die 20-jährige Ostbevernerin dieses Ziel erreichen, wäre es bereits ihre vierte Teilnahme an kontinentalen Titelkämpfen.

Zuvor warten auf das pferdesportliche Paar aber noch der Preis der Besten am 22. Mai in Warendorf und die Deutsche Meisterschaft in Kreuth – wenn denn bis dahin alles nach Plan verläuft.

Anna-Lena Vosskötter hat die Schwerpunkte für das anstehende Jahr etwas anders gesetzt. Die 20-Jährige wird Mitte August für ein halbes Jahr in die USA fliegen und dort ein Semester BWL studieren. „In Kalifornien möchte ich dann gerne mal neue Sportarten ausprobieren. Volleyball würde mich zum Beispiel interessieren“, sagt Vosskötter, die zuvor mit ihrem Dressurpferd Insterlana NRW gerne noch an der Westfälischen Meisterschaft teilnehmen würde, die in der zweiten Augustwoche in Greven stattfindet. „Ein halbes Jahr ohne Pferde wird mir nicht leicht fallen. Während dieser Zeit werden sie von Heike Ingebrand und meinen Geschwistern geritten.“

Nina Verina Braun hat in diesem Jahr in Ankum mit Solitaire schon Erfolge auf S-Niveau an Land gezogen. Die 19-Jährige möchte sich ebenfalls für die „Westfälischen“ qualifizieren.

Ähnliche Ziele verfolgt Laura Stuhldreier, die 2019 auf Großpferde umgestiegen ist. Mit ihrem Wallach Diabolo Nymphenburg ist sie für den Sichtungslehrgang zum Preis der Besten in Münster nominiert. Anschließend wartet auf die 16-Jährige starke Konkurrenz auf der FEI-Junioren-Tour.

Vivien Borgmann (15) hat gleich mehrere heiße Eisen im Feuer. Mit Mytender möchte sie in die Junioren-Tour für Springreiter hineinschnuppern. Mit Rimband stehen M**-Dressuren als Qualifikation für die westfälischen Titelkämpfe an. Zudem geht sie mit zwei Ponys in der Dressur an den Start.