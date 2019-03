Erinnerungen der SG Telgte an Klaus Kinkel

Telgte -

Vor wenigen Wochen trauerte die SG Telgte um Rudi Assauer, der in den 90er-Jahren mit dem FC Schalke 04 in der Emsstadt zu Gast war. Nun zeigte sich der Vorsitzende Ulrich Winckler bestürzt vom Tod Dr. Klaus Kinkels, der 2016 die Neujahrsansprache in Telgte hielt.