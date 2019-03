Mit drei Mannschaften war der SV Ems Westbevern gut vertreten bei der U 12-Kreismeisterschaft im Volleyball. Sie landeten in Münster auf den Plätzen drei, fünf und zwölf.

Westbevern I und II erreichten über die Gruppenphase das Viertelfinale. Dort trafen die Vertretungen von Peter Lahrkamp und Birgit Schulze-Roberg aufeinander. Überraschend gewann die zweite Mannschaft mit 2:1 gegen die Erstvertretung, die als Mitfavorit auf den Titel galt. Im Halbfinale unterlag die Lahrkamp-Mannschaft dem TSC Münster mit 0:2. Im kleinen Finale besiegte Ems II den USC Münster mit 2:0. Platz drei sei ein toller Erfolg, heißt es beim SV Ems, für das Team, das sich komplett aus Schülern der Telgter Don-Bosco-Schule zusammensetzt.

Die Truppe von Schulze-Roberg sicherte sich in den Platzierungsspielen nach 2:0-Siegen gegen den USC Münster II und BW Aasee II den fünften Rang. Die Westbevernerinnen waren trotzdem enttäuscht. Kleiner Trost: Lisann Wewelkamp wurde von den Trainern der 13 Teams zur besten Spielerin des Turniers und Jade Polfuß zur besten Schiedsrichterin gewählt.

Ems Westbevern III verbuchte in der Platzierungsrunde um die Plätze neun bis 13 zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das bedeutete Rang zwölf.

Die Grün-Weißen hoffen noch, als Nachrücker an den Bezirksmeisterschaften in Olfen (17. März) teilzunehmen. In den vergangenen Jahren hat es auch der Drittplatzierte der Meisterschaft im Volleyballkreis Münster geschafft. Für Ems spielten bei der Kreismeisterschaft Lisann Wewelkamp, Jade Polfuß, Lisa Günther, Jule Hüttmann, Lucy Riemann, Malina Stempfle, Sarah Große Vogelsang, Viktoria Borkmann, Louise Stümmler und Leni Dinter.