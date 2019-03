Sechs Begegnungen haben die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck als aktuell weiterhin verlustpunktfreier Spitzenreiter in der laufenden Oberliga-Saison noch zu bestreiten. Sollten sie fünf von diesen Duellen zu ihren Gunsten entscheiden und das Gipfeltreffen am 23. März beim hartnäckigen Tabellenzweiten BBG Herford II mit weniger als 25 Punkten Differenz verlieren oder diesen Vergleich gar für sich entscheiden, dürfen sie spätestens am 13. April ihren zweiten Titelgewinn innerhalb von drei Jahren feiern und stünden damit als Aufsteiger zur 2. Regionalliga fest. Coach Marc Schwanemeier äußert sich im WN-Interview zu den Perspektiven über die Saison hinaus.

Hätten Sie es vor der Saison für möglich gehalten, nach 16 Begegnungen noch ungeschlagen zu sein?

Schwanemeier: Nein. Wir wollten oben mitspielen und mehr Siege als die 16 vom Vorjahr erreichen, aber damit hatte ich nicht gerechnet. Das Niveau in der Oberliga ist ein bisschen gesunken. 2017/18 war die Liga ausgeglichener. In dieser Saison hat die obere Tabellenhälfte – mit zwei Ausnahmen – alle Spiele gegen die untere Hälfte gewonnen.

Was macht Ihre Mannschaft so stark?

Schwanemeier: Wir haben einen guten Zusammenhalt und sind in der Vorrunde von Verletzungen verschont geblieben. Wir arbeiten hart, und die Trainingsbeteiligung ist gut. Die Spieler pushen sich gegenseitig.

Wie sehen Sie die Chancen, zwei Jahre nach dem Oberliga-Aufstieg im Frühjahr schon wieder einen Meistertitel zu feiern?

Schwanemeier: So weit denke ich noch nicht. Das Schlüsselspiel folgt gegen Herford II. Die geben ja auch nix ab. In Herford wird es schwer, da sie zu Hause meistens mit dem kompletten Kader antreten. Keine Frage, wir haben eine tolle Ausgangsposition, aber auch noch schwere Derby-Spiele.

Ist das Team stark genug für die 2. Regionalliga?

Schwanemeier: Es würde sportlich nicht einfach, dort gibt es ein ordentliches Niveau. Gegen die obere Tabellenhälfte wird es schwierig, aber gegen die untere Hälfte hätten wir gute Chancen. Die halbe 2. Regionalliga spielt mit einem Ami oder einem anderen Ausländer. Wir würden keinen Ami holen. Das können wir finanziell nicht stemmen.