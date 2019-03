Die heimischen Kreisliga-Fußballerinnen steigen in diesen Tagen in den zweiten Teil ihrer Meisterschaftsrunde ein. Dabei wollen der SV Ems Westbevern und der BSV Ostbevern II nach Möglichkeit den Abstieg aus der A- in die B-Liga verhindern.

Allerdings müsste für die Blau-Weißen schon eine Siegesserie aus den ersten Duellen gegen Westfalia Kinderhaus II (5.), Ems Westbevern (11.) und WSU II (6.) her, um das Blatt bei sieben Punkten Rückstand zum rettenden Ufer noch zu wenden. „Unser Motto lautet: So lange alles möglich ist, kämpfen wir um die Punkte“, sagt Jo Mayer , der die BSV-Reserve auch 2019/20 betreuen wird. „Aufgeben ist keine Option.“

In den Vorbereitungsspielen gab es einen 2:1-Erfolg gegen den SC Glandorf und eine 0:3-Niederlage gegen die SG Milte/Sassenberg.

Einen 6:2-Sieg gegen A-Ligist Borussia Münster verbuchte das B-Liga-Aufgebot der SG Telgte II (12.) in der Vorbereitungsphase. „Wir waren konditionell überlegen und wollen in der Tabelle noch zwei, drei Plätze nach oben“, sagt Trainer Jörg Theres. Die ersten Gegner für seine Elf heißen DJK Greven, GW Gelmer und BW Aasee II. Er wird die zweite Damenmannschaft aus der Emsstadt auch in der nächsten Saison coachen.