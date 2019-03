Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern biegen auf die Zielgerade ein. Vier Spiele sind es noch bis zum Saisonende, zwei davon müssen sie mit 3:0 oder 3:1 gewinnen, um die Vizemeisterschaft in der 3. Liga West und damit gleichzeitig das Erstzugriffsrecht für den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt zu machen. Den vorletzten Schritt dazu wollen die Blau-Weißen am Sonntag um 16 Uhr im vorletzten Heimspiel gegen den Tabellensiebten MTV Hildesheim tun.

Allerdings bringt der Aufsteiger die Empfehlung eines 3:1-Erfolges gegen das Überteam des USC Münster II mit in die Beverhalle, gleichzeitig das bislang einzige Erfolgserlebnis eines Klassenkonkurrenten gegen den designierten Meister, der aber bekanntlich nicht an der Vorlizenzierung zur 2. Liga teilgenommen hat. Und noch etwas lässt die Ostbevernerinnen die Aufgabe mit viel Respekt angehen: Im Hinspiel in Hildesheim kassierten sie beim 1:3 eine von bislang erst vier Niederlagen.

„Damals war es das erste Spiel gegen diesen Gegner, daher wissen wir noch nicht, wie wir ihn schlagen können“, sagt BSV-Trainer Dominik Münch . „Von der Papierform her sind wir als Tabellenzweiter der Favorit, aber es ist eine spannende Ausgangsposition.“

Hildesheim greift in seinem kleinen Kader auf etliche Beachvolleyballerinnen zurück. „Individuell sind sie sehr stark, allerdings manchmal personell auch sehr dünn besetzt. Sie reisen schon mal nur zu sechst oder zu siebt an“, hat der Ostbeverner Übungsleiter in Erfahrung gebracht. Deshalb gibt es auch immer wieder stark wechselnde Ergebnisse vom MTV zu vermelden. „Mit dem entsprechenden Fokus aufs Spiel sind sie aber ein sehr unangenehmer Gegner.“ Eins stellt Münch aber auch klar: „Wir möchten nicht zwei Mal gegen den gleichen Gegner verlieren.“

Maren Flachmeier nimmt gut zwei Monate nach ihrer Fingerverletzung heute das Training wieder auf, ist aber für die sonntägliche Begegnung noch keine Alternative. Außerdem werden auch Andrea Mersch-Schneider und Clara Tewinkel weiterhin fehlen. Für sie könnten erneut die Nachwuchstalente Vittoria Ritt, Franziska Seidel und Franka van der Veer zum Einsatz kommen.